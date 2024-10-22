Густой черный дым над Алматы: что произошло в мегаполисе
Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
22 октября в 07:36 в Бостандыкском районе Алматы по ул. Желтоксан, 185/1 загорелась трансформаторная подстанция, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС Алматы, возгорание произошло на площади 10 кв. м.
Пострадавших нет. На месте пожарные принимают меры по обесточиванию объекта и ликвидации огня.
Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
Тушение пожара производилось пеной с соблюдением мер безопасности.
Ранее на пульт диспетчеру гарнизона Карагандинской области поступило сообщение
о возгорании одного из частных жилых домов по ул. Кирпичная в районе
им. Казыбек би областного центра.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript