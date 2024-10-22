Густой черный дым над Алматы: что произошло в мегаполисе

22 октября в 07:36 в Бостандыкском районе Алматы по ул. Желтоксан, 185/1 загорелась трансформаторная подстанция, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, возгорание произошло на площади 10 кв. м.

Пострадавших нет. На месте пожарные принимают меры по обесточиванию объекта и ликвидации огня.

Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова



Тушение пожара производилось пеной с соблюдением мер безопасности.



Ранее на пульт диспетчеру гарнизона Карагандинской области поступило сообщение о возгорании одного из частных жилых домов по ул. Кирпичная в районе им. Казыбек би областного центра.

