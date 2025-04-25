Казахстанцев попросили подготовить оригиналы документов

Сегодня, 25 апреля 2025 года, АО "Национальные информационные технологии" обратилось к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что граждан на восемь часов "лишат" цифровых документов.

"Уважаемые пользователи, информируем о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО "Национальные информационные технологии". Технические работы запланированы в период с 00:00 до 08:00 26 апреля", – проинформировали в пресс-службе АО "НИТ".

Для предотвращения возможных неудобств гражданам рекомендуют заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

"При наличии установленного приложения eGov Mobile с выпущенным ЭЦП и ранее использованными цифровыми документами, пользователь может воспользоваться ими в офлайн-режиме. Для этого достаточно перевести смартфон в авиарежим, открыть цифровые документы в приложении и предъявить QR-код на стойке регистрации. Благодарим за понимание!" – заключили в пресс-службе АО "НИТ"

Ранее плановые технические работы были проведены с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта 2025 года. В связи с этим казахстанцев для перелетов по стране попросили иметь при себе оригиналы документов.