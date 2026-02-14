"Подготовьте оригиналы документов": к казахстанцам обратились с важным предупреждением

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 14 февраля 2026 года, распространила важную информацию для казахстанцев касательно оригинала документов, сообщает Zakon.kz.

Компания заверила, что постоянно работает над тем, чтобы ее сервисы и проекты становились удобнее и эффективнее для вас. В рамках этих улучшений регулярно проводятся технические работы.

"В связи с этим 14 февраля с 21:00 до 08:00 15 февраля возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ". Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ", – следует из обращения, адресованного казахстанцам.

Граждан поблагодарили за понимание и принесли извинения за возможные неудобства.

Материал по теме Нуждающимся казахстанцам сообщили радостную новость

Ранее стало известно, что с 13 февраля 2026 года иностранцы не смогут получить ИИН в ЦОНах. Причину объяснили в госкорпорации.