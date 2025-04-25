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Общество

Стрельба в Конаеве: шестеро человек осуждены за убийство

Перестрелка на зоне отдыха: шестерым подсудимым суд вынес приговор за убийство в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:30 Фото: pixabay
25 апреля 2025 года суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор шестерым подсудимым за умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает Zakon.kz.

В Алматинском областном суде рассказали подробности приговора. Так, судом установлено, что в июне 2024 года в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку.

"Потерпевший одержал верх, после чего у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников. Позднее тем же вечером у ЦОНа на улице Кунаева они совершили несколько выстрелов в потерпевшего, который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи". Алматинский областной суд

Суд признал всех подсудимых виновными. За убийство двоим мужчинам назначено по 19 лет лишения свободы, а остальным четверым – по 17 лет.

"Один из подсудимых также признан виновным за дачу ложных показаний и приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимых малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством признано использование огнестрельного оружия".Алматинский областной суд

Перестрелка произошла 27 июня 2024 года в Конаеве, в ней погиб 21-летний парень.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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