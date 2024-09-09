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Житель Актюбинской области приговорен к 11 годам за убийство жены на почве ревности

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 22:44 Фото: pexels
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор по делу об убийстве, совершенном жителем села Мартук, сообщает Zakon.kz.

В ходе разбирательства установлено, что подсудимый 21 июня 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с супругой на почве ревности нанес ей смертельные удары ножом. Преступление произошло во дворе их дома. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Прокурор просил назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд, учтя признание вины и раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство, а также состояние алкогольного опьянения как отягчающее, приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда представителю потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Петропавловске суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в тройном убийстве. 

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