Суд о заказном убийстве в ЗКО: Эльвиру Еркебаеву отпустили из зала суда

Сегодня, 25 августа 2025 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор 40-летней Эльвире Еркебаевой и 34-летнему Максиму Кузнецову. Им предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство по предварительному сговору в группе лиц", сообщает Zakon.kz.

Вердиктом присяжных Эльвира Еркебаева признана виновной по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение оружия". Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Максиму Кузнецову назначено аналогичное наказание. За осужденными будет установлен пробационный контроль. Эльвиру Еркебаеву и Максима Кузнецова освободили в зале суда.

"Справедливость есть, она восторжествовала. Поддержка со всех сторон была колоссальной. Спасибо моим адвокатам, моей семье, всем казахстанцам. Сейчас переполняют эмоции. Первым делом поеду к маме", – сказала Эльвира Еркебаева.

Максим Кузнецов также выразил огромную благодарность всем казахстанцам и отметил, что всегда верил в справедливость.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Громкий судебный процесс начался в августе 2024 года. Тогда Еркебаеву обвинили в том, что она из корыстных побуждений заказала убийство бывшего супруга Ербола Еркебаева. Помогал ей в этом Максим Кузнецов. Исполнить заказ должен был некий Ержан Галиев, ранее судимый житель ЗКО.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Однако он обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Еркебаеву и Кузнецова арестовали. Кстати, Галиев являлся в суд всего один раз, в остальных случаях он игнорировал приглашения на допрос.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Сам потерпевший Ербол Еркебаев и вовсе ни разу не посещал судебные заседания. Лишь на предварительном слушании во время онлайн-допроса мужчина заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к подсудимым. Отметим, что Еркебаев имеет инвалидность. Несколько лет назад он получил огнестрельное ранение, и ему ампутировали конечности.

Ранее прокуроры во время судебных прений запросили для Эльвиры Еркебаевой 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, а для Максима Кузнецова – 10 лет тюрьмы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подробности этого дела озвучили в начале 2025 года, когда стартовал суд.

Весной 2024 года после задержания Еркебаевой в Казнете появилась петиция в ее защиту. В полиции прокомментировали эту петицию и доводы, указанные в ней.