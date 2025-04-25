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Общество

Астана – город без мусора и наркотиков: в столице провели необычный флешмоб

Астана, Таза Казахстан, флешмоб , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 18:08 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Более 300 юных астанчан собрались сегодня в центре столицы, чтобы заявить о том, что они против наркотиков и выступают за чистоту города во всех смыслах этого слова, передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие организовано акиматом, управлением образования и управлением по противодействию наркопреступности столичного Департамента полиции в рамках реализации комплексного плана по противодействию наркопреступности и в рамках акции "Таза Қазақстан".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Мы проведем уборку территории Центрального парка. А также флешмоб, чтобы привлечь внимание общества к вопросу соблюдения чистоты, чтобы в наших парках не было так называемых "закладчиков" и закладок", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астаны, полковник полиции Рустам Гасизов.

В качестве локации выбрано излюбленное место отдыха горожан и молодежи – площадь у монумента "Казахстанское солнце", более известная как "Часы" в Центральном парке.

Главную роль в акции сыграли волонтеры – участники Молодежного общественного объединения "Амбассадоры Земли". Они все были в зеленых футболках с надписью "Астана – город без наркотиков!".

Но фишка была в том, что они выстроились таким образом, чтобы получилось словосочетание "Таза Қазақстан".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Участие детей таково, что мы выступаем за здоровый образ жизни в первую очередь, чтобы дети с детства, со школьной скамьи знали, что такое хорошо, а что такое плохо, какой вред могут нанести наркотические средства… Мы сейчас с молодежью проводим флешмоб, и дальше мы – сотрудники управления – возьмем лопаты, возьмем грабли и будем чистить наш парк", – заявил Рустам Гасизов.

Один из активистов, 17-летний Темерлан Макубаев, отметил, что всего в акции приняли участие 300 учащихся разных школ столицы.

"Мы хотели обозначить свою позицию, сказать, что молодежь выступает за чистый город. Чистый от мусора, от наркотиков. Мы составили слово "Таза Қазақстан" – такой флешмоб проводится впервые в стране. По нашему мнению, нужно молодым ребятам показывать, что если они соберутся, они могут сделать на самом деле что-то очень значимое и важное. В первую очередь, привлечь внимание всего Казахстана, всей общественности к тому, почему на самом деле важно соблюдать принципы экологичности, а также показать ребятам прямо сейчас, почему наркотики – это плохо и как от них избавиться", – сказал он.

Его поддержала студентка второго курса колледжа Евразийского национального университета Азиза Сымбаткызы.

"Основной посыл – поддержка идеи "Таза Қазақстан". Вторая цель – рассказать о вреде наркотиков. Я считаю, что наркотики – это зло. И сегодня мы хотим донести до всех ребят, что нужно от них держаться подальше", – сказала она.

20 апреля 2025 года в Министерстве экологии сообщили, что в экологической акции "Таза Қазақстан" приняли участие 6 миллионов человек – практически каждый третий казахстанец. За это время участники эко-акции очистили 1,8 млн га территорий, собрали 1,1 млн тонн мусора, посадили более 1,6 млн зеленых насаждений, привели в надлежащее состояние более 5 тыс. объектов историко-культурного наследия.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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