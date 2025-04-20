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События

"Таза Қазақстан": более 6 млн казахстанцев участвовали в эко-акции

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 21:34 Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день количество участников экологической инициативы "Таза Қазақстан" превысило 6 миллионов человек, сообщает Zakon.kz.

Это практически каждый третий казахстанец, уточняет пресс-служба Министерства экологии. За это время участники эко-акции очистили 1,8 млн га территорий, собрали 1,1 млн тонн мусора, посадили более 1,6 млн зеленых насаждений, привели в надлежащее состояние более 5 тыс. объектов историко-культурного наследия.

Также в Минэкологии сообщили, что в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" с 21 по 26 апреля по всей стране пройдут масштабные мероприятия.

Тематическая неделя стартует в Астане с республиканского экофестиваля, посвященного итогам первого года реализации инициативы "Таза Қазақстан" с участием волонтеров, активистов, стартаперов, крупных промышленных предприятий.

В рамках мероприятия состоится награждение победителей республиканских конкурсов: "Лучшее экологическое учреждение образования", конкурс детских рисунков на тему бережного отношения к воде, "Зеленый Университет" (за научные проекты и образовательные программы в области экологии и устойчивого развития), "Лучший экологический стартап проект".

Эстафету также подхватят и регионы страны. В течение недели под эгидой "Таза Қазақстан" в городах и селах пройдут около 200 различных экологических мероприятий. В том числе акции по уборке территорий "Таза аймақ", "Чистые водоемы", "Таза бейсенбі", "Киелі мекен", "Жасыл аймақ", "Мөлдір бұлақ" и др.

Завершится неделя общереспубликанским субботником. В рамках масштабной акции по озеленению населенных пунктов планируется высадить 20 000 саженцев.

В Минэкологии отметили, что экологические мероприятия в рамках инициативы "Таза Қазақстан" будут продолжены на постоянной основе, охватывая все больше участников.

Ее главная цель – формирование устойчивой экологической культуры и ответственности, повышение уровня экологической грамотности, а также внедрение современных подходов к управлению природными ресурсами.

Акция проводится в стране с апреля прошлого года по инициативе главы государства. О ее итогах за год ранее рассказал советник и пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. 

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Айсулу Омарова
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