#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
515.03
584.82
6.24
Общество

В МЧС обратились к казахстанским дачникам с предупреждением о кострах

Костер, противопожарная безопасность, запреты, МЧС , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 15:50 Фото: pixabay
В МЧС РК напомнили казахстанским дачникам о запрете разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы на участках. В ведомстве отметили, что такая норма не является нововведением, сообщает Zakon.kz.

Практика подобных запретов существует с 2006 года, соответственно, и административная ответственность за нарушения также давно установлена.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 15:50
Казахстанцев будут штрафовать за костры на дачах
"В действующих в настоящее время Правилах пожарной безопасности, которые утверждены в 2022 году, эта норма прописана в п.174 "В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе", – пояснили в МЧС РК.

В министерстве добавили, что при благоприятных условиях погоды допускается разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем.

Использование мангалов (барбекю, гриля) допускается на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, также необходимо оборудовать место одним огнетушителем или емкостью с водой не менее 10 литров.

Запрещается установка мангала (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: