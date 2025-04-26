В МЧС обратились к казахстанским дачникам с предупреждением о кострах

В МЧС РК напомнили казахстанским дачникам о запрете разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы на участках. В ведомстве отметили, что такая норма не является нововведением, сообщает Zakon.kz.

Практика подобных запретов существует с 2006 года, соответственно, и административная ответственность за нарушения также давно установлена.

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"В действующих в настоящее время Правилах пожарной безопасности, которые утверждены в 2022 году, эта норма прописана в п.174 "В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе", – пояснили в МЧС РК.

В министерстве добавили, что при благоприятных условиях погоды допускается разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем.

Использование мангалов (барбекю, гриля) допускается на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, также необходимо оборудовать место одним огнетушителем или емкостью с водой не менее 10 литров.

Запрещается установка мангала (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.