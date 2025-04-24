Казахстанцев будут штрафовать за костры на дачах

Жечь сухую траву, разводить костры на участках в Казахстане запрещено. Штраф за это – 78 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, это не касается шашлыков. Их можно жарить, но только на предназначенных для этих целей мангалах и на расстоянии не менее 10 метров до строений. Рядом обязательно должен быть огнетушитель.

Дачники недовольны такими нововведениями. Это значит, что с началом весенних работ и сжиганием сухой травы они все – нарушители.

В ДЧС поясняют: причиной запрета стали участившиеся случаи пожаров. В дачных кооперативах огонь моментально распространяется на соседние строения.

Это приводит к масштабным возгораниям. В свою очередь садоводы предлагают вместо запретов и штрафов искать компромисс, ведь для пенсионеров штраф в 78 тысяч тенге – сумма неподъемная.

Поэтому спасатели советуют сжигать траву в железных закрытых бочках с дымоходом, при наличии рядом воды или огнетушителя.

Ранее депутат напомнил о многомиллионных штрафах за срыв редких тюльпанов.