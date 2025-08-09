#АЭС в Казахстане
Общество

В МЧС обратились к казахстанцам с важным предупреждением

рейды, МЧС РК, лето, пожары, безопасность , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 10:25 Фото: gov.kz
Сотрудники МЧС проводят рейды в лесостепных массивах в связи с пожароопасным сезоном, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что основными причинами пожара в летнее время являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, неосторожное обращение с огнем, несанкционированное сжигание травы и мусора, а также детские шалости.

"С начала пожароопасного периода в республике зарегистрировано 414 лесных и 24 степных пожара, а также 1742 возгорания сухостоя. Для предупреждения возгораний в лесостепных массивах и местах отдыха населения проведено 11 515 рейдов, по результатам которых за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 3978 человек", – информируют в министерстве.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в степных и лесных массивах: не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву. 

Ранее в МЧС объяснили, почему затягиваются поиски пропавшего вертолета.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
