Время возможностей: инвесторы из ОАЭ заинтересовались экономическим потенциалом Алматинской области

В Алматинской области может появиться завод одного из мировых лидеров сахарной промышленности – компании Al Khaleej Sugar из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.

Перспективы осуществления проекта обсуждались в ходе встречи акима региона Марата Султангазиева с управляющим директором компании, шейхом Джамалем Аль Гурайром.

Фото: акимат Алматинской области

"Алматинская область обладает значительным аграрным потенциалом. Мы производим разнообразные сельскохозяйственные культуры, включая зерновые, овощи и фрукты. Но для достижения новых высот нам необходимо внедрять современные технологии и подходы. Сегодня мы собрались ради стратегически важного события, которое станет мощным импульсом для экономики региона, и каждый инвестор, готовый вложится в развитие нашей области, крайне важен для нас", – подчеркнул Марат Султангазиев.

На встрече подробно обсудили ключевые вопросы строительства будущего завода, в первую очередь связанные с местом его возведения, расположением посевных площадей для выращивания сахарной свеклы и обеспечением их водными ресурсами.

Фото: акимат Алматинской области

Инвесторы из ОАЭ отдавали предпочтение земельному участку к северо-востоку от озера Сорбулак благодаря удобной логистике. Однако вода из этого источника, по словам представителей арабской стороны, оказалась неподходящей, поскольку туда сливаются сточные воды из Алматы. Рассматривались варианты использования Куртинского водохранилища, но его объема недостаточно для орошения планируемых огромных посевных площадей. Также обсудили возможности подведения воды из других источников, в том числе от соседних рек.

"Мы очень признательны за то внимание и такое количество присутствующих на встрече. Это позволит детально обсудить инфраструктурные, земельные и водные вопросы. Нам критически важно обеспечить земельные площади под сахарную свеклу надежными и достаточными источниками воды. Проект требует серьезной подготовки, и мы будем привлекать ведущих консультантов и институты, специализирующиеся на гидрологии", – отметил Джамаль Аль Гурайр.

Что касается перерабатывающего завода, то его Al Khaleej Sugar предполагает построить недалеко от областного центра – города Қонаев. Выбор месторасположения обусловлен его логистическими преимуществами, близостью к крупной магистрали.

Еще один важный вопрос, поднятый арабскими инвесторами, касался электроснабжения будущего предприятия. Рассматривается возможность строительства ветряных электростанций для закрытия собственных потребностей.

"Наша цель – создать полностью автономное предприятие. Использование возобновляемых источников энергии, в данном случае ветра, является нашим приоритетом. Это позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду и обеспечит устойчивое развитие завода на долгие годы", – подчеркнул шейх Аль Гурайр.

Инвестор этого масштабного проекта, шейх Джамаль Аль Гурайр, является акционером и управляющим директором Al Khaleej Sugar Co. LLC, крупнейшего в мире автономного и энергоэффективного сахарного завода. Компания занимает около 3% мирового рынка рафинированного сахара, сотрудничая с крупнейшими международными поставщиками, в частности с ведущими бразильскими производителями сахара-сырца уже более 15 лет.

Джамаль Аль Гурайр известен еще и как владелец других успешных предприятий в различных отраслях, включая производство фарфора, гипсокартона, недвижимость и транспорт. Его большой управленческий опыт, международный авторитет и стратегическое видение делают его особенно ценным партнером для региона.

Стороны договорились о привлечении профессиональных консультантов и специализированных организаций для детального анализа гидрологических ресурсов региона. Это поможет выработать оптимальные решения по водоснабжению и обеспечит успешную реализацию инвестиционного проекта.