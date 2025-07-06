Старшеклассники из Астаны, Алматы и Актюбинской области отправились на олимпиаду в ОАЭ

Четыре казахстанских школьника отправились в Объединенные Арабские Эмираты на Международную олимпиаду по химии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Минпросвещения Казахстана, 57-я Международная олимпиада по химии IChO-2025 стартовала 5 июля и завершится 14 июля. В этом году в ней примут участие более 90 стран.

Нашу страну представят победители и призеры республиканских и международных олимпиад:

Абылай Кабдулхадыр – ученик 12 класса NIS города Астана;

Ансар Жаксылыков – ученик 10 класса школы-лицея "Білім-инновация" Актюбинской области;

Енлик Бакытбекова – ученица 12 класса NIS города Алматы;

Кирилл Ким – ученик 12 класса NIS города Астана.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Руководители команды:

Санжар Бегдаир – магистрант Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад;

Ринат Илюсизов – победитель международных и республиканских олимпиад.

"Желаем удачи нашей команде!" – говорится в сообщении министерства.

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