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Общество

Стихийных торговцев убрали из района трех рынков в Алматы

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, фрукты, овощи, яйца, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 75 точек незаконной стихийной торговли ликвидированы на улицах Розыбакиева и Толе би. Об этом 28 апреля 2025 года заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе напомнили, что в мегаполисе реализуется кампания по поручению акима Ерболата Досаева в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" и городской инициативы "Алматы – наш общий дом".

"В частности, в Алмалинском районе Алматы проводятся активные работы по ликвидации стихийной торговли на участке по ул. Розыбакиева – от ул. Толе би до пр. Райымбека (направление восток – запад) и по ул. Толе би – от Прокофьева до Тургут Озала, в районе рынков "Барыс-4", "Жулдыз", "Тастак". В результате проведенных рейдов ликвидировано более 75 точек стихийной торговли, а также вывезено более 47 кубометров мусора", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На данных участках осуществлялась продажа одежды и обуви, бытовых изделий, мясной продукции и других продовольственных товаров, включая молочную продукцию.

"Торговцы производили продажу без разрешительных документов, в антисанитарных условиях и с грубым нарушением правил благоустройства".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти уточнили, что с торговцами проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил благоустройства Алматы.

"Взамен им были предложены торговые места на территории рынков Алмалинского района".Пресс-служба акимата Алматы

С начала текущего года сотрудниками полиции наложено 253 административных протокола по ст. 204 КОАП РК "Торговля в неустановленных местах" и 785 протоколов по ст. 505 КОАП РК "Правила благоустройства". Работа в данном направлении продолжается.

"Масштабная акция по выявлению и устранению фактов стихийной торговли, а также демонтажу незаконно установленных торговых объектов стартовала 15 апреля и продлится до 1 мая 2025 года. Только за один день, 15 апреля текущего года, уполномоченными органами совместно с департаментом полиции выявлено 143 случая несанкционированной торговли (ст. 204 КОАП РК) и 96 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КОАП РК)", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

17 апреля 2025 года стало известно, что в Алматы на рынках "Ялян", "Алатау", "Салем" и "Байсат" ликвидировано более 100 точек стихийной торговли.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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