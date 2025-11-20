В Алматы ликвидировали стихийные торговые точки у вещевого рынка

В Алматы ликвидировали стихийные точки торговли. Об этом стало известно из заявления пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Так, в районе, прилегающем к одному из крупных вещевых рынков города, были демонтированы незаконно размещeнные торговые точки.

Только за один рейд к ответственности привлечены более 80 человек, среди них — администрация одного из рынков.

Глава Управления общественной безопасности ДП Алматы Асхат Кулбаев в этой связи подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся на системной основе.

В полиции также напомнили, что незаконная торговля и захламление территорий не только создают неудобства для жителей, но и несут риски для здоровья и безопасности жителей.

Еще в октябре 2025 года акимат Алматы заявлял о жесткой позиции по модернизации рынков. Об этом можно прочитать по этой ссылке.