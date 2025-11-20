В Алматы ликвидировали стихийные торговые точки у вещевого рынка
Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы ликвидировали стихийные точки торговли. Об этом стало известно из заявления пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
Так, в районе, прилегающем к одному из крупных вещевых рынков города, были демонтированы незаконно размещeнные торговые точки.
Только за один рейд к ответственности привлечены более 80 человек, среди них — администрация одного из рынков.
Глава Управления общественной безопасности ДП Алматы Асхат Кулбаев в этой связи подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся на системной основе.
В полиции также напомнили, что незаконная торговля и захламление территорий не только создают неудобства для жителей, но и несут риски для здоровья и безопасности жителей.
Еще в октябре 2025 года акимат Алматы заявлял о жесткой позиции по модернизации рынков. Об этом можно прочитать по этой ссылке.
