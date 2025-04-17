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События

С барахолки в Алматы изгнали стихийных торговцев

барахолка, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 15:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на рынках "Ялян", "Алатау", "Салем" и "Байсат" ликвидировано более 100 точек стихийной торговли. Об этом заявили в пресс-службе городского акимата 17 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в результате проведенных рейдов составлено 42 административных протокола по ст. 204 КОАП РК "Торговля в неустановленных местах", ст. 505 КОАП РК "Правила благоустройства", а также вывезено более 70 кубометров мусора.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что рейды были проведены по восточной стороне шоссе Северное кольцо в районе рынков "Алатау", "Салем", "Байсат" и "Ялян".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Здесь осуществлялась продажа сельскохозяйственной и промышленной продукции без разрешительных документов, в антисанитарных условиях и с грубыми нарушениями правил благоустройства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате уточнили, что масштабная акция по выявлению и устранению фактов стихийной торговли, а также демонтажу незаконно установленных торговых объектов стартовала 15 апреля и продлится до 1 мая 2025 года.

Ранее в пресс-службе акимата Алматы рассказывали о работе по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) в Алатауском районе. По последним данным за 14 апреля 2025 года, уже демонтировано 119 незаконных НТО и 40 силомеров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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