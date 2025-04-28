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Общество

Как в Алматы работает программа "Даму Бала"

Как в Алматы работает программа &quot;Даму Бала&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 17:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается реализация программы "Даму Бала" – одного из ключевых социальных проектов, направленных на развитие творчества и спорта для детей.

В 2025 году на ее реализацию выделено 15,1 млрд тенге из городского бюджета, что является самым высоким уровнем поддержки по сравнению с другими регионами.

Программа обеспечивает доступ к кружкам и спортивным секциям, предоставляя каждому ребенку возможность для развития вне зависимости от уровня дохода семьи.

Перекрепление для держателей ваучеров

С 10:00 30 апреля 2025 года начнется повторный выбор поставщиков услуг. Родители или законные представители детей, имеющие ваучеры, должны будут подтвердить предыдущий выбор поставщика на сайте Damubala.kz.

В случае если поставщик выбыл из программы, выбрать нового. Ваучер сохраняет силу, и родители вправе выбрать другого поставщика, в том числе творчества и спорта.

Почему поставщики выбывают из программы

В прошлом году по обращениям родителей был проведен мониторинг экспертами и членами общественного совета города, по итогам которого выявлены случаи оказания некачественных услуг детям.

Среди фактов, представляющих риски для здоровья и безопасности детей, значились: отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на помещения и бассейны, работа тренеров с неподтвержденной квалификацией, отсутствие медицинских справок и минимально необходимой материально-технической базы.

С целью исключения повторения подобных случаев в январе 2025 года после завершения приема новых заявок был проведен независимый аудит при участии международной организации, аккредитованной в рамках ISO EV. Аудит стал продолжением принимаемых мер, направленных на транспарентное распределение ваучеров, повышение прозрачности процессов и ответственности поставщиков.

Результаты аудита и ход его реализации находятся на строгом контроле акимата города и Департамента Антикоррупционной службы по Алматы.

По итогам проверки от участия в программе отстранены поставщики, не соответствующие единым требованиям по качеству и безопасности услуг. По указанным нарушениям принято решение о расторжении с ними договоров оферты.

В последующем для участия в программе потенциальным поставщикам следует учесть опыт первого отбора и подавать документы в строгом соответствии с указанными в законодательстве требованиями.

Поводов для паники нет – дети продолжат занятия

В отдельных случаях зафиксированы попытки распространения искаженной информации со стороны лиц, чьи интересы были затронуты результатами аудита. Эти действия, как правило, носят характер целенаправленного давления и подмены фактов, что может дезориентировать родителей и общественность. Не исключено, что такие попытки с целью дискредитации государственных органов могут повториться. В этой связи просим родителей и представителей СМИ не поддаваться на провокации заинтересованных лиц.

Акимат Алматы призывает ориентироваться исключительно на официальную информацию. Все решения принимаются в рамках действующего законодательства, в приоритете – здоровье и безопасность детей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всю необходимую информацию добросовестные поставщики услуг и родители детей могут получить на сайте Damubala.kz.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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