Общество

Алматы усиливает экологические меры в рамках программы "Таза Қазақстан"

Алматы усиливает экологические меры , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 11:40 Фото: акимат города Алматы
В Алматы прошло совещание по реализации программы "Таза Қазақстан", направленной на повышение качества городской среды и развитие экологической культуры.

В рамках программы ведется системная работа по экологическому просвещению, вовлечению школьников, молодежных организаций и инициативных жителей, а также по ежедневному поддержанию санитарного состояния города.

Фото: акимат города Алматы

Особое внимание уделяется озеленению. Весной в городе высажено около 2 тыс. крупномерных деревьев, более 19 тыс. саженцев и свыше 10 тыс. кустарников. Осенью работы были продолжены – высажены 3 тыс. крупномеров, 18 тыс. саженцев и порядка 360 тыс. кустарников. Эти меры направлены на улучшение экологической ситуации и формирование комфортной городской среды.

Фото: акимат города Алматы

Важной частью программы остаются рейдовые мероприятия. С начала года составлено более 6,2 тысячи протоколов, наложено свыше 5,5 тысячи штрафов, сумма взысканий превысила 518 млн тенге. Проводится работа по ликвидации стихийной торговли, демонтажу незаконных объектов, а также контролю токсичности выхлопов автомобилей и автобусов.

Фото: акимат города Алматы

Реализация "Таза Қазақстан" находится на постоянном контроле. Эффективность предпринимаемых мер регулярно оценивается, при необходимости корректируются подходы. Главная цель – чистый, комфортный и экологичный город, в котором жители видят реальные изменения и вовлечены в развитие городской среды.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
