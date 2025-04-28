Волонтеры ВКО помогают ветеранам в рамках акции "Ардагерім – ардағым"
В этом году к благородной инициативе присоединились более 300 волонтеров, которые активно участвуют в различных мероприятиях, направленных на помощь ветеранам.
Фото: пресс-центр ВКО
В рамках акции в регионе организовано уже 24 мероприятия, включая уборку дворов, вручение памятных подарков и продовольственных корзин труженикам тыла и ветеранам.
Фото: пресс-центр ВКО
Волонтеры не только оказывают практическую помощь, но и уделяют внимание каждому участнику, создавая атмосферу заботы и уважения.
Фото: пресс-центр ВКО
По словам организаторов, работы в рамках акции будут продолжаться, и их масштабы будут только увеличиваться. Активисты уверены, что подобные инициативы помогают сохранить память о героическом прошлом и поддержать тех, кто отдал свою жизнь ради нашей свободы и будущего.
Фото: пресс-центр ВКО
Напомним, что акция "Ардагерім – ардағым" продлится до 8 мая и охватит не только областные, но и районные центры региона, продолжая традицию уважения и поддержки ветеранов.