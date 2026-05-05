Всего 15 ветеранов: сколько им выплатили в Алматы к 9 Мая

Ежегодно к 9 Мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) получают социальную поддержку в виде единовременной помощи. О ней и рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата Алматы.

Так, в Алматы 15 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 5 млн тенге (свыше 10 тыс. долларов США) ко Дню Победы.

Также материальная помощь в размере 200 тыс. тенге была выплачена 17 участникам боевых действий в марте 1969 года в районе острова Даманский и в августе 1969 года – озера Жаланашколь.

По 100 тыс. тенге получили 1353 лица, приравненные к ветеранам ВОВ, 2955 ветеранов боевых действий на территории других государств, а также 4713 тружеников тыла, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в годы войны.

Кроме того, выплаты по 50 тыс. тенге предоставлены супругам умерших ветеранов ВОВ – 191 человек.

"Выплаты произведены в соответствии с Правилами оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, утвержденными решением маслихата города Алматы от 8 декабря 2023 года №73", – уточнили в ведомстве.

Немного ранее в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" назвали топ-5 регионов, где выплачивают пособия участникам ВОВ.