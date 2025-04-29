Какие сведения о казахстанцах получает КГД из других стран

Смотрите интерактивный прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Автоматический обмен. Как, что и когда 95 стран передают КГД о ваших зарубежных доходах и активах", посвященный международному стандарту CRS и автоматическому обмену СНГ.

Мероприятие организовано EY Казахстан совместно с ИС "Параграф".

В ходе вебинара мы расскажем, как работают эти системы, какую информацию о доходах и имуществе казахстанцев получает Комитет государственных доходов, а также какие уведомления и суммы вменяются налогоплательщикам – физическим лицам.

Мы также уделим внимание всеобщему декларированию и персональному налогообложению в Казахстане, обсудим, как CRS и автоматический обмен СНГ помогают в системе контроля над доходами и активами граждан. Кроме того, мы поделимся рекомендациями о том, как действовать при получении уведомлений и как избежать их, обеспечивая прозрачное декларирование доходов.

В ходе вебинара у вас будет возможность задавать вопросы в реальном времени, и наши эксперты ответят на них, что сделает общение более живым и продуктивным.

Спикеры: Юлия Азимбаева, старший менеджер налоговых и юридических услуг EY Казахстан, группа оказания консультационных услуг частным клиентам, и Иса Сакиев, старший консультант налоговых и юридических услуг EY Казахстан, группа оказания консультационных услуг частным клиентам.