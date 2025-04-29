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Какие сведения о казахстанцах получает КГД из других стран

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:00 Фото: freepik
Смотрите интерактивный прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Автоматический обмен. Как, что и когда 95 стран передают КГД о ваших зарубежных доходах и активах", посвященный международному стандарту CRS и автоматическому обмену СНГ.

Мероприятие организовано EY Казахстан совместно с ИС "Параграф".

В ходе вебинара мы расскажем, как работают эти системы, какую информацию о доходах и имуществе казахстанцев получает Комитет государственных доходов, а также какие уведомления и суммы вменяются налогоплательщикам – физическим лицам.

Мы также уделим внимание всеобщему декларированию и персональному налогообложению в Казахстане, обсудим, как CRS и автоматический обмен СНГ помогают в системе контроля над доходами и активами граждан. Кроме того, мы поделимся рекомендациями о том, как действовать при получении уведомлений и как избежать их, обеспечивая прозрачное декларирование доходов.

В ходе вебинара у вас будет возможность задавать вопросы в реальном времени, и наши эксперты ответят на них, что сделает общение более живым и продуктивным.

Спикеры: Юлия Азимбаева, старший менеджер налоговых и юридических услуг EY Казахстан, группа оказания консультационных услуг частным клиентам, и Иса Сакиев, старший консультант налоговых и юридических услуг EY Казахстан, группа оказания консультационных услуг частным клиентам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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