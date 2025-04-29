В Минпромышленности высказались о рисках закрытия ряда предприятий в ВКО

Заместитель председателя Комитета геологии Маргулан Байбатыров на пресс-конференции в правительстве 29 апреля 2025 года рассказал, что будет с Тишинским и Малеевским месторождениями, которые на сегодня истощаются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что в Восточно-Казахстанской области ряд месторождений, такие как Тишинское, Зыряновское – на грани истощения

"На сегодняшний день они почти все выработаны. Но геолого-разведочная работы активизировались. Сами компании, которые отрабатывали данные месторождения, свои поисковые работы продолжают", – сказал Маргулан Байбатыров.

По его словам, сейчас активно вкладываются в геологоразведку и крупные компании.

"Эту работу надо было начинать раньше, заведомо. Но у нас на балансе есть месторождения, которые могут обеспечить сырьем данные предприятия, чтобы работа продолжалась. То, что месторождения истощаются – это факт, но предприятия будут обеспечиваться за счет других объектов", – заверил спикер.

Еще в 2020 году сообщалось о том, что буквально через 15, а то и 10 лет Казахстан может начать испытывать дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов. Тогда эксперты говорили, что в потенциальной зоне риска могут оказаться Жезказган, Сатпаев, Зыряновск и Риддер.