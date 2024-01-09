В Казахстане смогут закрывать бизнес-объекты с нарушением пожарной безопасности

Заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС Маргулан Аманбаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, что в Сенате находятся поправки, позволяющие останавливать работу бизнес-объектов, нарушающих пожарную безопасность, сообщает Zakon.kz.

Мораторий на проверку бизнеса закончился в 2024 году. Но проверять объекты предпринимателей начнут только со второго полугодия.

"В первой половине года проверки не проводим, так как предприниматели не были включены в перечень проверок из-за моратория, поэтому со второго полугодия проверки будут в отношении всего бизнеса". Маргулан Аманбаев

Журналисты поинтересовались, будут ли закрывать объекты, где выявили нарушения пожарной безопасности.

"Касательно закрытия объектов, не прошедших проверку, сейчас в сенате находится закон. По нему повышается размер штрафов, и появится право закрывать объекты бизнеса нарушающие противопожарные правила. Штрафы будут повышены с 15 до 100 МРП, для крупного бизнеса с 150 до 300 МРП и право на два месяца остановить деятельность бизнеса". Маргулан Аманбаев

О пожарной безопасности на бизнес-объектах активно заговорили после пожара в хостеле Алматы, в котором погибло 13 человек.

Председатель комитета противопожарной службы генерал-майор гражданской защиты МЧС РК Нурболат Дербисов на круглом столе в Мажилисе рассказывал, что в 99,9% объектов образования выявлены нарушения пожарной безопасности.

