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Общество

Жителя ВКО привлекли к ответственности за слив масла в реку

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 02:59 Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в минувшие выходные в пригороде Усть-Каменогорска, недалеко от поселка Самсоновка, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, очевидцы сняли на видео, как несколько часов подряд неизвестный сливал жидкость, предположительно отработанное масло, в реку.

По видеозаписи полицейским удалось установить нарушителя.

"40-летний гражданин привлечен к ответственности за нарушение закона, предусмотренного статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Ранее трех жителей Шымкента судили за сводничество и организацию притонов.

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Аксинья Титова
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