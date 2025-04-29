Жителя ВКО привлекли к ответственности за слив масла в реку
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в минувшие выходные в пригороде Усть-Каменогорска, недалеко от поселка Самсоновка, сообщает Zakon.kz.
По информации sozmedia.kz, очевидцы сняли на видео, как несколько часов подряд неизвестный сливал жидкость, предположительно отработанное масло, в реку.
По видеозаписи полицейским удалось установить нарушителя.
"40-летний гражданин привлечен к ответственности за нарушение закона, предусмотренного статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в Департаменте полиции ВКО.
Ранее трех жителей Шымкента судили за сводничество и организацию притонов.
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