Жителя ВКО привлекли к ответственности за слив масла в реку

Фото: Zakon.kz

Инцидент произошел в минувшие выходные в пригороде Усть-Каменогорска, недалеко от поселка Самсоновка, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, очевидцы сняли на видео, как несколько часов подряд неизвестный сливал жидкость, предположительно отработанное масло, в реку. По видеозаписи полицейским удалось установить нарушителя. "40-летний гражданин привлечен к ответственности за нарушение закона, предусмотренного статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в Департаменте полиции ВКО. Ранее трех жителей Шымкента судили за сводничество и организацию притонов.

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