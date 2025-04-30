В полиции ВКО прокомментировали информацию о маньяке в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

В соцсетях и мессенджерах распространяются жуткие кадры, где полицейские осматривают повешенного человека. Видео сопровождается комментариями о том, что в Усть-Каменогорске якобы появился маньяк, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, в Департаменте полиции ВКО пояснили, что видео – это фейк. "Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы действующем маньяке в Усть-Каменогорске не соответствует действительности. Подобных фактов на территории области не зарегистрировано. Полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи", – гласит официальное сообщение ДП ВКО. Ранее в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали распространяемую информацию о том, что по городу Таразу гуляет маньяк с молотком и убивает людей.

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