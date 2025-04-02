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Общество

"Жертвы маньяка с молотком": в полиции Тараза ответили на публикации о еще одном убитом

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:54 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали распространяемую информацию о том, что по городу Таразу гуляет маньяк с молотком и убивает людей, сообщает Zakon.kz.

Эта информация не соответствует действительности.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что в Таразе замечен "маньяк с молотком, уже есть жертвы". Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

Что касается появившейся публикации с еще одним мертвым мужчиной с пробитой головой и заявлением, что в Таразе обнаружили уже три тела, то в полиции ответили, что данный случай был не в их регионе.

"Необходимо отметить, что согласно законодательству, за распространение ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в полиции.

Утром 2 апреля в полиции прокомментировали информацию об обнаружении мертвого мужчины с пробитой головой. Ранее в Таразе в съемной квартире нашли мертвого полицейского.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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