Будут ли работать ЦОНы в майские праздники

Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае 2025 года изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая, сообщает Zakon.kz.

График работы опубликовала госкорпорация "Правительство для граждан".

Также в заявлении сказано, что субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

"Центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00". Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Ранее специалисты рассказали казахстанцам о ключевых этапах регистрации брака. А именно, где подать заявление, какие документы понадобятся и на что стоит обратить внимание.