Будут ли работать ЦОНы в майские праздники
Фото: gov4c.kz
Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае 2025 года изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая, сообщает Zakon.kz.
График работы опубликовала госкорпорация "Правительство для граждан".
Также в заявлении сказано, что субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
"Центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"
Ранее специалисты рассказали казахстанцам о ключевых этапах регистрации брака. А именно, где подать заявление, какие документы понадобятся и на что стоит обратить внимание.
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