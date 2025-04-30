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Общество

Будут ли работать ЦОНы в майские праздники

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 14:59 Фото: gov4c.kz
Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае 2025 года изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая, сообщает Zakon.kz.

График работы опубликовала госкорпорация "Правительство для граждан".

Также в заявлении сказано, что субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

"Центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Ранее специалисты рассказали казахстанцам о ключевых этапах регистрации брака. А именно, где подать заявление, какие документы понадобятся и на что стоит обратить внимание.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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