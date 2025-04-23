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Советы

Как зарегистрировать брак в Казахстане: документы, сроки, важные нюансы

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 11:02 Фото: freepik
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 22 апреля 2025 года рассказали казахстанцам о ключевых этапах регистрации брака. А именно, где подать заявление, какие документы понадобятся и на что стоит обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают специалисты, в Казахстане предоставляется три варианта подачи заявления на регистрацию брака через:

  • отделы РАГС;
  • портал электронного правительства;
  • приложения банков второго уровня.

К примеру, через РАГС подать заявление могут все категории граждан.

При этом онлайн могут подать заявление только пары, где оба заявителя являются казахстанцами.

Далее отмечено, что при подаче заявления через РАГС парам, которые женятся впервые и не имеют детей, достаточно прийти в отдел регистрации с удостоверениями личности, на месте подать заявление и оплатить регистрационный сбор в размере 3864 тенге.

Если же один или оба заявителя ранее официально состояли в браке и у них есть дети, то пакет документов будет следующим:

  • заявление;
  • удостоверения личности обоих заявителей;
  • квитанция об оплате регистрационного сбора;
  • документ о прекращении предыдущего брака;
  • свидетельство о рождении совместных ребенка/ детей пары (если они имеются).
"Регистрация брака производится на пятнадцатый календарный день, отсчет которого начинается со следующего рабочего дня после подачи заявления".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Стоит запомнить: "Если дата регистрации приходится на нерабочий или праздничный день, то она будет перенесена на следующий за ним рабочий день".

Также обратите внимание, если заявители по каким-то причинам не явились на регистрацию брака в назначенный день, поданная заявка аннулируется и заявление на регистрацию необходимо будет подать заново.

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Ранее аналитики предоставили интересную статистику. В ней говорится о том, где в Казахстане чаще всего женятся и в каком возрасте.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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