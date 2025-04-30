Заморозки и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде на 1 мая

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 1 мая 2025 года. Согласно прогнозу, в ряде регионов Казахстана ожидаются заморозки, гроза и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью возможны заморозки до –2 градуса.

На востоке, в центре и в горах области Жетысу днем ожидается гроза, в горах — град. Ветер до 28 м/с. На западе и юге региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем порывы ветра до 20 м/с.

В Алматинской области на западе, юге и в горах днем возможны гроза и град. Ветер до 25 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза, ветер до 15 м/с. В Конаеве — гроза и ветер до 20 м/с.

В Мангистауской области на севере и северо-западе ночью возможна гроза. На западе ночью и утром — туман. В центре, на северо-востоке и востоке региона сохранится высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области на севере и востоке ночью возможны заморозки до 3 градуса. На юге — высокая пожарная опасность. В Караганде на поверхности почвы заморозки до 3 градуса.

В области Улытау на севере и востоке ночью ожидаются заморозки до 1 градус. В центре — высокая пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере, юге и в горах возможны грозы, днем — град. В горах — туман, на севере и юге — пыльная буря. Ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем возможны гроза и град, также ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау — та же ситуация.

В Актюбинской области на северо-востоке ночью на поверхности почвы заморозки до 1 градус. На юге — высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на востоке — туман. Ветер до 20 м/с. На западе и севере — заморозки до –3 градуса. В центре, на северо-западе и юге сохранится высокая пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы возможны заморозки до 3 градуса, ожидается высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке — туман. Ветер до 20 м/с. На севере и востоке ночью заморозки до 4 градуса. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке днем возможны гроза и град. Ветер днем до 20 м/с. В Уральске также ожидаются гроза, град и порывы ветра до 18 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере — туман. Ветер до 20 м/с. Ночью на западе, юге и востоке возможны заморозки до 3 градуса. В Кокшетау днем порывы ветра до 18 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере — туман. Ветер днем до 20 м/с. Ночью на западе и востоке — заморозки до 1 градус. В Костанае днем ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер ночью и днем до 23 м/с. Ночью на юго-востоке ожидаются заморозки до 3 градуса. В Петропавловске — ветер до 23 м/с.

В Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде — та же ситуация.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и юге — туман. Ночью возможны заморозки до 3 градуса. В Павлодаре — до 2 градуса на поверхности почвы.

По данным РГП "Казгидромет", в День единства народа погода без осадков ожидается лишь на севере и в центре страны.

