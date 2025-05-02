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Общество

Последний звонок перенесли в Казахстане

Последний звонок в школе, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
В Казахстане последний звонок состоится не 25 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве просвещения 2 мая.

"Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая – по решению администрации школ", – сказано в информации.

В ведомстве отмечают, что, как и в прошлом году, в последний учебный день – 23 мая – во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом "Білімім – Отаныма".

"В свою очередь еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", – добавили в министерстве.

Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тысяч одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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