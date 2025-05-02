Последний звонок перенесли в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане последний звонок состоится не 25 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве просвещения 2 мая.
"Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая – по решению администрации школ", – сказано в информации.
В ведомстве отмечают, что, как и в прошлом году, в последний учебный день – 23 мая – во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом "Білімім – Отаныма".
"В свою очередь еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", – добавили в министерстве.
Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тысяч одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей.
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