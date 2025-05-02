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Общество

Сколько казахстанских школьников завершают 2024-2025 учебный год

Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения Казахстана сегодня рассказали, сколько казахстанских школьников завершают 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Данными ведомство поделилось в своем Telegram-канале 2 мая.

"Около 3,9 млн казахстанских школьников завершают 2024-2025 учебный год, из них более 217 тысяч – выпускники 11 классов", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

2 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане у педагогов школ появилась новая должность. Подробнее об этом по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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