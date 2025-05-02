Сколько казахстанских школьников завершают 2024-2025 учебный год

Фото: Zakon.kz

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня рассказали, сколько казахстанских школьников завершают 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Данными ведомство поделилось в своем Telegram-канале 2 мая. "Около 3,9 млн казахстанских школьников завершают 2024-2025 учебный год, из них более 217 тысяч – выпускники 11 классов", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу. 2 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстане у педагогов школ появилась новая должность. Подробнее об этом по ссылке.

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