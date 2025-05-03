#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

Автор комикса об Алие Молдагуловой рассказала о деталях его создания

Студентка из Актобе поделилась подробностями создания комикса об Алие Молдагуловой, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 07:50 Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Второкурсница Коркемай Елеусиз поделилась историей и процессом создания своего комикса о Герое Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Новость о комиксе про Алию Молдагулову мгновенно разлетелась по отечественным СМИ и социальным сетям. На днях с автором комикса встретились журналисты "Седьмого канала".

Так, стало известно, что Коркемай создавала комиксы в начале лишь для друзей и родственников. Это было просто хобби, а потом она решила создать их к 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой. Нужную информацию взяла из интернета. За два дня с помощью искусственного интеллекта у нее получились комиксы на шести листах. Пока они представлены только в электронном формате.

"Информацию в большом объеме воспринимать сложно. Я сама, когда была школьницей, с этим сталкивалась, поэтому решила, что в аниме-стиле это будет проще и понятнее для наших детей. Если посмотрите комиксы, текст к ним написан короткий, легко воспринимающийся", – поделилась Коркемай Елеусиз.

Со слов ее университетского преподавателя Жанар Сартабановой, Коркемай разработала комикс, где применяет все изученные ею курсы. В частности, и по веб-дизайну, и по веб-программированию.

Комиксами уже заинтересовались в школах города. Коркемай уже пригласили в несколько из них, чтобы она встретилась с детьми и с помощью комиксов рассказала ученикам о жизни и боевом пути великого снайпера Алии Молдагуловой.

Как Красная армия штурмовала Берлин – в материале Zakon.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Спрос на суррогатное материнство вырос в Казахстане: цена и условия
Общество
08:28, Сегодня
Спрос на суррогатное материнство вырос в Казахстане: цена и условия
Работники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы
Общество
07:10, Сегодня
Работники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы
Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры
Общество
03:00, 03 мая 2025
Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: