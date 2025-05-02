Последний бой, он трудный самый: как Красная армия штурмовала Берлин

Ровно 80 лет назад закончилась Берлинская наступательная операция. Командующий обороной города Хельмут Вейдлинг подписал капитуляцию немецких войск и вместе с остатками гарнизона сдался в плен. Как проходила самая крупная военная кампания Великой Отечественно войны – в материале Zakon.kz.

Весной 1945 года Берлин был не только политическим оплотом нацизма, но и одним из последних военно-промышленных центров агонизирующей фашистской Германии. Немецкое командование во главе с Адольфом Гитлером отчетливо понимало, что с потерей столицы война будет проиграна. Поэтому фюрер нацистской партии решил драться за Берлин до последнего солдата.

Оборона города была тщательно продумана и хорошо подготовлена. Берлинский оборонительный район включал три кольца. Внешний оборонительный обвод проходил по рекам, каналам и озерам в 25-40 километрах от центра столицы. Основу его составляли крупные населенные пункты, превращенные в узлы сопротивления.

Второй рубеж обороны, который считался главным, проходил по окраинам пригородов Берлина. Третья линия укреплений проходила по окружной железной дороге. Все улицы, ведущие к центру города, были перекрыты всякого рода заграждениями, а мосты подготовлены к подрыву. Наиболее сильно укреплен был центральный сектор, где находились основные государственные и административные учреждения, включая рейхстаг и имперскую канцелярию.

На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. В самой столице рейха было сформировано около 200 батальонов фольксштурма (вооруженные отряды ополчения), а общая численность гарнизона немецкой столицы превышала 100 тысяч человек.

Фото: wikimedia

План операции советского Верховного Главнокомандующего состоял в том, чтобы нанести на широком фронте несколько мощных ударов, расчленить берлинскую группировку противника, окружить и уничтожить ее по частям.

Современные историки расходятся во мнениях, почему политическое руководство СССР решилось на такую сложную военную операцию. По сути, Красная армия могла просто окружить Берлин, вести артиллерийские обстрелы и авиабомбардировки и просто ждать, пока руководство фашистской Германии само предложит капитуляцию. Одни ученые предполагают, что длительная осада могла привести к лишним потерям как среди советских солдат, так и среди мирного населения города. Другие эксперты считают, что Иосиф Сталин опасался, что Берлин возьмут западные союзники и присвоят себе все лавры Победы в этой страшной войне или вообще заключат сепаратный мир с Третьим рейхом. В любом случае быстрый захват города гарантировал скорейшее окончание боевых действий и Победу СССР в многолетней, кровопролитной войне.

20 апреля 1945 года огонь дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта положил начало штурму Берлина. К вечеру 21 апреля ударные части фронта вышли на северо-восточную окраину города.

Одновременно с этим войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. Продвинувшись на 95 километров, танковые части фронта ворвались в южную окраину.

Прорвав 23 апреля главный оборонительный рубеж, части Красной Армии начали бои за центр города. Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро и подземных коммуникационных сооружениях.

Фото: wikimedia

Утром 30 апреля войска 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бой за рейхстаг, который сразу же принял крайне ожесточенный характер. Только к вечеру после неоднократных атак советские воины смогли ворваться в главное здание фашистской Германии.

В ночь на 1 мая над зданием поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы. Взятие рейхстага стало сильным психологическим ударом для немцев. В результате в ночь на 2 мая 1945 года командующий обороной города генерал Хельмут Вейдлинг подписал капитуляцию немецких войск и вместе с остатками гарнизона сдался в плен.

Берлинская операция дорого обошлась советским войскам. Безвозвратные потери составили 78 291 человек, 274 184 военнослужащих получили ранения и контузии.

В боях за Берлин отличились многие наши соотечественники. Так, лейтенант Рахимжан Кошкарбаев в числе первых прикрепил красное Знамя Победы на рейхстаге. При этом рота Ильи Сьянова одной из первых вошла в здание германского парламента. А Кенжебай Маденов и Рахметолла Караманов водрузили флаг своего полка над Берлинской ратушей. Тем временем батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме здания рейхсканцелярии. В воздушных боях за немецкую столицу участвовал прославленный во многих сражениях летчик Талгат Бигельдинов. В штурме города были задействованы танки из танковой колонны "Комсомолец Казахстана", которая была организована за счет пожертвований жителей республики. В боях за Берлин 96 граждан Казахской ССР – солдат и офицеров – стали Героями Советского Союза, почти 97 тысяч человек были награждены орденами и медалями.

Стоит отметить, что бои с отдельными группами, прорывавшимися из окрестностей Берлина на запад, к англо-американским союзникам, закончились только 5 мая.