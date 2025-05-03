Авиарейсы из Алматы в Ташкент запустят с 5 мая
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 5 мая 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Узбекистана – "My Freighter" (Сentrum Air), сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Министерства транспорта РК рассказали, что авиаперевозчик приступит к выполнению прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент – Алматы.
"Сначала авиаперелеты будут осуществлять два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Далее, с 6 июня, планируется добавить еще один рейс в неделю – по пятницам", – рассказали в министерстве.
Отмечается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Air Arabia Abu Dhabi, которая будет осуществлять прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Абу-Даби – Алматы с частотой три рейса в неделю.
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