Казахстанцев обрадовали новостью об ОАЭ

С 1 июня 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Air Arabia Abu Dhabi. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Так, по данным ведомства за 25 апреля 2025 года, авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби – Алматы с частотой три рейса в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

По оценке специалистов, открытие нового маршрута станет значимым шагом в укреплении международного сотрудничества. Также налаживание прямого авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, туристических и культурных связей между двумя странами.

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Ранее стало известно о другой хорошей новости для путешественников.

С 1 мая 2025 года одна из казахстанских авиакомпаний планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям).

Примечательно, но 17 апреля 2025 года в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) заявили о том, что в Казахстане вводится ответственность за овербукинг. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.