Для казахстанцев открывают новый международный авиамаршрут уже с 13 июня

Узбекская авиакомпания "My Freighter" (Сentrum Air) запускает новый маршрут в Казахстан. Такой хорошей новостью поделились с Zakon.kz в пресс-службе Министерства транспорта.

По данным ведомства, с 13 июня 2026 года узбекская авиакомпания планирует открытие нового маршрута в Казахстан по направлению Ташкент – Костанай.

Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю (по субботам) на воздушных судах типа Airbus 320.

Немного ранее стало известно о другом новом маршруте. Так, с 12 июня на рынок авиаперевозок Казахстана заходит иностранный перевозчик из Армении – FlyOneArmenia.

Также уже отмечалось, что крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы – Дубай – Алматы с 20 июня и Астана – Дубай – Астана с 10 июля.