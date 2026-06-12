#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
События

Для казахстанцев открывают новый международный авиамаршрут уже с 13 июня

Аэропорт, аэропорты, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 09:42 Фото: Zakon.kz
Узбекская авиакомпания "My Freighter" (Сentrum Air) запускает новый маршрут в Казахстан. Такой хорошей новостью поделились с Zakon.kz в пресс-службе Министерства транспорта.

По данным ведомства, с 13 июня 2026 года узбекская авиакомпания планирует открытие нового маршрута в Казахстан по направлению Ташкент – Костанай.

Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю (по субботам) на воздушных судах типа Airbus 320.

Немного ранее стало известно о другом новом маршруте. Так, с 12 июня на рынок авиаперевозок Казахстана заходит иностранный перевозчик из Армении – FlyOneArmenia.

Также уже отмечалось, что крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы – Дубай – Алматы с 20 июня и Астана – Дубай – Астана с 10 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы
12:43, 03 мая 2025
Авиарейсы из Алматы в Ташкент запустят с 5 мая
Самолет президента РК, самолет президента Казахстана, самолет президента Республики Казахстан, самолет президента, самолет Токаева, прибытие президента РК, прибытие президента Казахстана, прибытие Токаева
09:50, 06 февраля 2025
Новое авиасообщение появится между Казахстаном и Венгрией
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты
18:59, 15 декабря 2025
Казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:23, Сегодня
Чимаев и друг Макгрегора Дэнис предложили друг другу "уличный бой" перед турниром RAF
Экс-игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в &quot;Алтае&quot;
11:54, Сегодня
Бывший игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в "Алтае"
Алекс Перейра
11:20, Сегодня
Алекс Перейра получит огромный гонорар за чемпионский бой в Белом доме
Экс-наставник &quot;Турана&quot; Александр Поклонский возглавил &quot;Зимбру&quot;
10:51, Сегодня
Экс-наставник "Турана" Александр Поклонский возглавил "Зимбру"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: