Страшная авария на трассе в Актюбинской области: аким региона посетил выживших

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров 23 октября посетил Хромтаускую районную больницу, куда доставили выживших в страшной аварии, унесшей жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, сейчас там находятся шесть человек, в том числе шестнадцатилетний подросток.

"Четверо пациентов получают интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации, еще двое находятся в общем отделении. Для оказания необходимой медицинской помощи работают две бригады врачей из областного центра: детская и взрослая, в составе которых реаниматологи, травматологи, хирурги и нейрохирурги", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведены оперативные вмешательства с учетом состояния и жизненных показателей пациентов, лекарства и компоненты крови предоставлены в полном объеме.

Один из пострадавших, ранее отказавшийся от транспортировки, был госпитализирован после рекомендаций врачей.

Асхат Шахаров лично побеседовал с одним из пострадавших и пожелал ему и другим скорейшего выздоровления, добавили в акимате.

Также сообщается, что сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели, медики и представители акимата. Родным и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь, пообещали в акимате.

Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель. Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области. Вместе с тем была создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП.