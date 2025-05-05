Минэнерго разрабатывает закон о нефтегазохимической промышленности

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 5 мая 2025 года на заседании правительства попросил включить новый закон в план законопроектных работ правительства на 2025 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что важный вопрос – законодательное обеспечение развития отрасли.



"Министерством энергетики совместно с заинтересованными сторонами, в том числе АО "НК "КазМунайГаз", Ассоциацией "KazEnergy", Ассоциацией производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, а также государственными органами, ведется работа по разработке проекта закона "О нефтегазохимической промышленности", – озвучил Ерлан Аккенженов.

По его словам, цель законопроекта – создать прозрачную и эффективную правовую основу для развития нефтегазохимии, и проект закона предусматривает:

• обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе;

• развитие необходимой инфраструктуры;

• применение мер государственной поддержки, в том числе в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения.

"На сегодня Консультативный документ данного законопроекта направлен на согласование членам Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Учитывая стратегическую важность данного законопроекта и необходимость соблюдения сроков законодательной работы, прошу поручить Министерству юстиции вынести проект Консультативного документа на ближайшее заседание комиссии и включить его в план законопроектных работ правительства на 2025 год", – озвучил Ерлан Аккенженов.

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