Увеличить объемы нефтепереработки намерены в Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:59 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 2 декабря 2025 года рассказал о планах развития нефтеперерабатывающей отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в 2024 году объем переработки нефти составил 17,9 млн тонн. В текущем году план на том же уровне.

"В соответствии с Концепцией развития нефтеперерабатывающей отрасли начаты работы по увеличению объемов нефтепереработки с 18 до 30 млн тонн в год в период с 2025 по 2032 год. К 2040 году планируется запуск нового крупнотоннажного завода мощностью 10 млн тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации и доведение перерабатывающих мощностей с 30 до 40 млн тонн. Глубина переработки нового завода составит 95%. Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", – заявил Ерлан Аккенженов.

Минэнерго, проекты, планы , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:59

Фото: скрин слайдов МЭ РК

К 2040 году, как отметил глава Минэнерго, ожидается устойчивое улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+ и экспорт на внешние рынки.

Ранее сообщалось, что восемь стран – участниц ОПЕК+ договорились сохранить квоты на добычу нефти на уровне декабря 2025 года и не увеличивать объемы до апреля 2026 года. Решение, принятое в воскресенье, подчеркивает "важность осторожного подхода" на фоне текущей геополитической напряженности.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
