В Минэнерго ответили, повлияет ли колебание цен на нефть на стоимость бензина в Казахстане

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 23 апреля 2025 года на брифинге в правительстве ответил, как колебания цен на нефть могут повлиять на стоимость бензина в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, если посмотреть исторически, то колебания цен на нефть не влияли на установление цен внутри Казахстана.

"Такой корреляции с международным рынком у нас на сегодняшний день нет. Независимо от того, как меняется цена на нефть и сколько раз в день она может колебаться, цены на бензин определяются внутренним спросом и предложением. На сегодняшний день в стране работают три крупных завода, которые обеспечивают потребности Казахстана в бензине и дизельном топливе. Прямой зависимости у нас нет", – озвучил Ерлан Аккенженов.

29 января 2025 года в Казахстане отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.