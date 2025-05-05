109,2 км новых линий освещения появятся на 339 ранее неосвещенных участках в Алматы

В целях повышения качества наружного освещения Алматы начато строительство 16 км новых линий на 84 неосвещенных участках. 25 апреля 2025 года объявлен конкурс на строительство 93,2 км новых линий на 255 неосвещенных участках.

Об этом говорится в отчете акима Ерболата Досаева главе государства за период с 1 по 30 апреля 2025 года.

На 7 магистральных улицах города модернизировано 19,6 км линий освещения с установкой 400 новых светильников и заменой 1,1 тыс. существующих светильников с увеличением их мощностей в 2 раза.

Для повышения качества регулирования наружного освещения заменено 320 шкафов управления наружным освещением из 1 100 ШУНО, требующих модернизации. В 2025 году планируется обновить 70% таких шкафов, сообщается в отчете.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Это позволит значительно улучшить надежность и оперативность регулирования осветительных систем в городе.

С начала 2025 года декоративно-архитектурное освещение установлено на трех знаковых объектах: 2 здания на площади Республики, Военно-исторический музей ВС РК. В 2024 году такие работы были выполнены на 25 объектах, указывается в отчете.

Отметим, что ранее, в августе 2023 года, на совещании в Алматы президентом РК Касым-Жомартом Токаевым дано поручение полностью осветить город к концу 2025 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

ГКП "Алматы Кала Жарык" совместно с городским акиматом с января 2024 года приступили к его исполнению, и уже по итогам прошлого года уровень освещенности Алматы был доведен до 85%, а к концу текущего года планируется приблизить этот показатель к 100%.