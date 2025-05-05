109,2 км новых линий освещения появятся на 339 ранее неосвещенных участках в Алматы
Об этом говорится в отчете акима Ерболата Досаева главе государства за период с 1 по 30 апреля 2025 года.
На 7 магистральных улицах города модернизировано 19,6 км линий освещения с установкой 400 новых светильников и заменой 1,1 тыс. существующих светильников с увеличением их мощностей в 2 раза.
Для повышения качества регулирования наружного освещения заменено 320 шкафов управления наружным освещением из 1 100 ШУНО, требующих модернизации. В 2025 году планируется обновить 70% таких шкафов, сообщается в отчете.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Это позволит значительно улучшить надежность и оперативность регулирования осветительных систем в городе.
С начала 2025 года декоративно-архитектурное освещение установлено на трех знаковых объектах: 2 здания на площади Республики, Военно-исторический музей ВС РК. В 2024 году такие работы были выполнены на 25 объектах, указывается в отчете.
Отметим, что ранее, в августе 2023 года, на совещании в Алматы президентом РК Касым-Жомартом Токаевым дано поручение полностью осветить город к концу 2025 года.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
ГКП "Алматы Кала Жарык" совместно с городским акиматом с января 2024 года приступили к его исполнению, и уже по итогам прошлого года уровень освещенности Алматы был доведен до 85%, а к концу текущего года планируется приблизить этот показатель к 100%.