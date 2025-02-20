Еще более 20 км велодорожек появится в Алматы: где они будут

В Алматы в 2025 году в городе планируют обустроить порядка 20 км велодорожек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении городской мобильности 20 февраля, в 2024 году в городе обустроили 2,4 км велодорожек в рамках строительства транспортной развязки Саина – Монке би.

"В текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и ул. Саина, от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по пр. Райымбек батыра. В целом системное развитие велоинфраструктуры предусмотрено в мастер-плане Транспортного каркаса до 2030 года", – отметили в управлении.

На сегодня в городе обустроено 89 км велоинфраструктуры (велополосы – 25,15 км, велодорожки – 63,8 км), 73 светофорных объекта с велосекцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.

Также в Алматы с 2025 года планируют вернуть прокат велосипедов, которые будут на электротяге.