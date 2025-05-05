Председателя городского суда Уральска начали судить в ЗКО

В ЗКО начинается суд над экс-председателем горсуда Уральска Русланом Жумагуловым. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых – адвокат Нуржигит Фазылгалиев. Он обвиняется в мошенничестве и даче взятки, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 5 мая 2025 года, предварительное слушание по делу прошло в Таскалинском районном суде. Его рассматривает судья Алия Теберикова.

Перед началом предварительного слушания подсудимый Фазылгалиев объявил ходатайство. Он сообщил, что намерен сменить адвоката и заключить процессуальное соглашение.

Следующее судебное заседание назначено на 15 мая.

В октябре 2024 года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова и двух адвокатов. Согласно распространившейся информации, судью задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн тенге. Меру пресечения в виде ареста на 10 суток санкционировал суд Астаны. Однако позже Жумагулова отправили под домашний арест.