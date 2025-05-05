#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

Председателя городского суда Уральска начали судить в ЗКО

Экс-председатель суда Уральска Руслан Жумагулов, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 13:33 Фото: Facebook/Руслан Жумагулов
В ЗКО начинается суд над экс-председателем горсуда Уральска Русланом Жумагуловым. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых – адвокат Нуржигит Фазылгалиев. Он обвиняется в мошенничестве и даче взятки, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 5 мая 2025 года, предварительное слушание по делу прошло в Таскалинском районном суде. Его рассматривает судья Алия Теберикова.

Перед началом предварительного слушания подсудимый Фазылгалиев объявил ходатайство. Он сообщил, что намерен сменить адвоката и заключить процессуальное соглашение.

Следующее судебное заседание назначено на 15 мая.

В октябре 2024 года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова и двух адвокатов. Согласно распространившейся информации, судью задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн тенге. Меру пресечения в виде ареста на 10 суток санкционировал суд Астаны. Однако позже Жумагулова отправили под домашний арест.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
"Черный бешбармак" привел в бешенство пользователей Казнета
Общество
14:21, Сегодня
"Черный бешбармак" привел в бешенство пользователей Казнета
Наблюдала из окон: свидетельница рассказала, как избивали Шерзата Полата
Общество
13:56, Сегодня
Наблюдала из окон: свидетельница рассказала, как избивали Шерзата Полата
Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
Общество
12:55, Сегодня
Ситуацию с выбором стратегического партнера для АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: