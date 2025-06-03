Тюремный срок получил судья из Уральска за 200 тысяч тенге

Экс-председателя горсуда Уральска Руслана Жумагулова признали виновным в мошенничестве, сообщает корреспондент Zakon.kz. Приговор высокопоставленному судье огласили сегодня, 3 июня 2025 года, в Таскалинском районном суде.

Ранее Жумагулов заключил процессуальное соглашение о признании вины, поэтому судебный процесс проходил в ускоренном порядке. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался адвокат Нуржигит Фазылгалиев.

Как следует из обвинительного акта, Руслан Жумагулов, занимая ответственную государственную должность, из корыстных побуждений пытался путем обмана похитить 200 тысяч тенге. ​

Подсудимый Фазылгалиев, являясь адвокатом, пытался завладеть 1,5 млн тенге, действуя с корыстной целью, а также покушался на подстрекательство к даче взятки за вынесение положительного решения. Однако данное преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.​

Оказалось, что к Фазылгалиеву обратился представитель осужденного, отбывающего наказание, с просьбой защищать его интересы во время суда по условно-досрочному освобождению. Адвокат решил извлечь из этого свою выгоду и попросил у представителя 1,5 млн тенге для взятки ответственному судье. Фазылгалиев обратился к Жумагулову с просьбой помочь. Судья согласился, хотя этим делом он не занимался и повлиять на исход событий никак не мог. Представитель осужденного, в свою очередь, обратился в ДКНБ. Позже под контролем сотрудников доверитель передал адвокату 1,3 млн тенге, 200 тысяч из которых Фазылгалиев отдал Жумагулову в качестве взятки.​

Отметим, что ранее генеральный прокурор РК ходатайствовал о назначении обоим подсудимым наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев 15 дней. Прокурор в суде соглашение поддержал. Сами подсудимые вину признали и заключили процессуальное соглашение.

Приговором суда оба подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 7 месяцев 15 дней каждому, с пожизненным запретом на госслужбу. Подсудимому Фазылгалиеву запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Приговор не вступил в законную силу.

В октябре 2024 года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова и двух адвокатов. Согласно распространившейся информации, судью задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн тенге. Меру пресечения в виде ареста на 10 суток санкционировал суд Астаны.

Предварительное слушание по делу прошло в Таскалинском районном суде ЗКО 5 мая 2025 года.