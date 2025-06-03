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События

Тюремный срок получил судья из Уральска за 200 тысяч тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 17:40 Фото: Zakon.kz
Экс-председателя горсуда Уральска Руслана Жумагулова признали виновным в мошенничестве, сообщает корреспондент Zakon.kz. Приговор высокопоставленному судье огласили сегодня, 3 июня 2025 года, в Таскалинском районном суде.

Ранее Жумагулов заключил процессуальное соглашение о признании вины, поэтому судебный процесс проходил в ускоренном порядке. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался адвокат Нуржигит Фазылгалиев.

Как следует из обвинительного акта, Руслан Жумагулов, занимая ответственную государственную должность, из корыстных побуждений пытался путем обмана похитить 200 тысяч тенге. ​

Подсудимый Фазылгалиев, являясь адвокатом, пытался завладеть 1,5 млн тенге, действуя с корыстной целью, а также покушался на подстрекательство к даче взятки за вынесение положительного решения. Однако данное преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.​

Оказалось, что к Фазылгалиеву обратился представитель осужденного, отбывающего наказание, с просьбой защищать его интересы во время суда по условно-досрочному освобождению. Адвокат решил извлечь из этого свою выгоду и попросил у представителя 1,5 млн тенге для взятки ответственному судье. Фазылгалиев обратился к Жумагулову с просьбой помочь. Судья согласился, хотя этим делом он не занимался и повлиять на исход событий никак не мог. Представитель осужденного, в свою очередь, обратился в ДКНБ. Позже под контролем сотрудников доверитель передал адвокату 1,3 млн тенге, 200 тысяч из которых Фазылгалиев отдал Жумагулову в качестве взятки.​

Отметим, что ранее генеральный прокурор РК ходатайствовал о назначении обоим подсудимым наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев 15 дней. Прокурор в суде соглашение поддержал. Сами подсудимые вину признали и заключили процессуальное соглашение.

Приговором суда оба подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 7 месяцев 15 дней каждому, с пожизненным запретом на госслужбу. Подсудимому Фазылгалиеву запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Приговор не вступил в законную силу.

В октябре 2024 года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова и двух адвокатов. Согласно распространившейся информации, судью задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн тенге. Меру пресечения в виде ареста на 10 суток санкционировал суд Астаны.

Предварительное слушание по делу прошло в Таскалинском районном суде ЗКО 5 мая 2025 года.

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Алекса Новикова
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