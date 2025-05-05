Масштабные дорожные проекты реализуют в Астане

В Астане в 2025 году наблюдается масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети. Это стало возможным благодаря системной работе по возобновлению ранее приостановленных проектов и активному продолжению новых.

Временные неудобства, связанные с ограничением движения на ряде улиц, в скором времени позволят улучшить транспортную доступность, безопасность и комфорт.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Так, возобновлены проекты, которые несколько лет назад были приостановлены из-за отсутствия финансирования и смены подрядчиков из-за недобросовестного выполнения ими обязательств.

В 2024 году была проведена масштабная работа по их корректировке. Сегодня виден результат: проекты "сдвинулись с места", и город стремительно преображается.

Среди таких объектов:

Транспортная развязка на пересечении ул. Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева. Начата в 2022 году, сегодня работы возобновлены и находятся в активной фазе. В текущем году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по ул. Ш. Бейсековой через пр. Н. Тлендиева.

Строительство ул. Бухар жырау – от ул. Жошы хан до пр. Тәуелсіздік. Работы стартовали 18 апреля текущего года. Проект предусматривает не только прокладку дороги, но и полное благоустройство: тротуары, освещение, светофоры, инженерные сети. Завершение запланировано до конца года.

Ул. Кайсенова – от пр. Улы Дала до ул. Бухар жырау. В 2025 году здесь будет обеспечен полноценный проезд.

Ул. Айтеке би – на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Сыганак. Строительство будет продолжено после выхода корректированного проекта в июне 2025 года. Реализация проект начата в 2019 году, однако была приостановлена.

Реконструкция ул. Бокейхана – от ул. Керей Жанибек до пр. Улы Дала. В этом году будут начаты работы по расширению проезжей части и благоустройству прилегающей территории.

Ул. Акан Серы – от пр. Тлендиева до ул. Окжетпес. Проект начался в 2012 году, но был приостановлен из-за вопроса по выкупу земель. В 2025 году запланировано продолжить реализацию проекта.

Ул. Мухамедханова – от шоссе Коргалжын до ул. Айтматова. Строительство продолжается с прошлого года с обеспечением проезда в текущем году, что разгрузит перекресток Айтматова и Коргальжинское шоссе.

По ранее описанным объектам в 2025-2026 годах Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны планирует обеспечить проезды.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Развитие жилых массивов также находится в центре внимания. В 2025 году в шести жилых массивах города реализуется 8 значимых проектов, направленных на обеспечение проезда, благоустройство и подведение инженерных коммуникаций.

1. Юго-Восток (левая сторона), 1-я очередь. Обеспечен проезд по 6 улицам. Ведется озеленение и благоустройство улиц Козыбасы, Бурабай и Хантау.

2. Юго-Восток, 2-я очередь. Построено 7 из 14 улиц. В текущем году планируется завершение работ на улицах Бекарыс, Силеты, Тулпар, Жанарыс и канализации по ул. Кобыланды батыра.

3. Коктал-1, 2-я очередь. Из 10 улиц построено 9. В 2025 году завершится строительство ул. Естай.

4. Внешние сети электроснабжения в жилых массивах Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар. В рамках проекта предусмотрено строительство кабельного канала и устройство распределительной подстанции. На сегодняшний день ведутся работы по обустройству кабельного канала.

5. Жилой массив Интернациональный. В текущем году планируется завершить закольцовку водопровода ранее построенных улиц (8 улиц) и подключить к центральному водопроводу, завершить строительство КНС и подключить ранее построенные улицы (8 улиц) к центральной хозбытовой канализации, а также начать строительство 3 улиц (Каркара, Оркениет и Мереке).

6. Железнодорожный. Строительство 19 улиц в 5 этапов. В 2025 году завершится 1-й этап с улицами Экибастуз, Кокжазык, Креативная, 33, и Горького. Работы стартуют в июне.

7. Комсомольский, 4-я очередь. Идет корректировка проекта. Работы по благоустройству и озеленению улиц Е32 и Е489 продолжатся после утверждения бюджета.

8. Уркер. Новый проект по строительству 16 тротуаров и 5 светофоров начнется в мае. В этом году планируется завершить основной объем работ.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры благодарит горожан за терпение и понимание. Строительство и реконструкция дорог – неотъемлемая часть развития современной и комфортной Астаны. Временные неудобства обязательно обернутся значительным улучшением качества жизни, повышения безопасности и комфорта на дорогах столицы.