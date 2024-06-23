Масштабные работы по благоустройству ведутся в Астане

В Астане ведутся масштабные работы по благоустройству города. В текущем году будет благоустроено 170 дворовых и общественных пространств. Часть из них уже завершена.

К примеру, в районе Алматы появится еще одно пешеходное пространство. На данный момент продолжаются работы по развитию пешеходного пространства проспекта Тауелсыздык - важной артерии района, простирающейся от набережной реки Акбулак до проспекта Б. Момышулы.

Также активно ведется обустройство еще двух скверов по проспекту Тауелсыздык, 6/1 и на пересечении проспекта Тауелсыздык и улицы Куйши Дина. Работы включают в себя создание теневых навесов, чтобы обеспечить уютные и комфортные места для отдыха жителей. Для нуждающихся в особой поддержке - создается безбарьерная среда, что позволит им свободно передвигаться по пешеходным зонам.

Фото: gov.kz

Особое внимание уделяется озеленению и созданию теневых навесов для обеспечения приятной атмосферы и комфортной обстановки.Также в районе Алматы параллельно ведутся работы по обустройству 2-х общественных пространств: улицы Т. Жургенова и набережной реки Акбулак.

Фото: gov.kz

Наряду с этим, в мкрн. Жагалау (район Нура) ведется комплексное благоустройство 18 га территории. В рамках работ будут благоустроены 2 сквера и 7 детских площадок. Для улучшения дорожной инфраструктуры будут установлены20 камер видеонаблюдения, 150 парковых опор освещения, обустроят 150 дополнительных парковочных мест и отремонтируют, построят 9 км тротуарной сети. На территории благоустройства и вдоль прилегающих улиц уже высадили порядка1125 возрастных деревьев. Работы проводятся во дворе 19 домов, где проживают более 10 тысяч астанчан.

Кроме этого, в текущем году в районе Нура обустроят 3 сквера. Два новых общественных пространства с сотнями зеленых насаждений появятся по пр. Туран, где ранее планировалось строительство торговых центров. Также на ул. ЕК-32 ведется обустройство сквера в честь туркменского поэта Махтумкули, где ему будет установлен памятник.

Фото: gov.kz

В районе Сарыарка в рамках проекта "Бюджет народного участия" были капитально отремонтированы дворы по адресам: ул. Д. Бабатайулы, 6, 8, 14, 16, 18 и ул. Кендала, 2.

Также, в текущем году на территории района "Сарыарка" появятся два новых общественных пространства по адресам: ул. Юбилейная, 22 и пр. Женис, 34 с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.

Фото: gov.kz

В жилом массиве "Пригородный" (район Есиль) открыты дворовые территории по адресам пр. Кабанбай батыра 105 и пр. Кабанбай батыра 105 "А". Также по ряду адресов проводятся ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, будут реализованы 4 проекта, набравшие наибольшее количество голосов по проекту "Бюджет народного участия". Это: ул. Алматы, 13 ЖК "Отандастар", ул. Сарайшык, 5/1, пр. Кабанбай батыра, 42, ЖК "Инфинити 2", пр. Кабанбай батыра, 40, ЖК "Инфинити 1".

В районе "Байконыр" в текущем году будет благоустроено 44 дворовых территорий и 6 общественных пространств. Еще 70 дворовых территориях охватываются ремонтно-восстановительными работами.