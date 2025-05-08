Единая добровольная накопительная система "Келешек" – образовательный капитал для вашего ребенка

Halyk является участником программы "Келешек", разработанной в рамках государственной образовательной накопительной системы. Цель программы – создать накопления для оплаты образовательных услуг для своих детей.

Участниками программы являются граждане Республики Казахстан, родившиеся в 2020 году и младше.

Как работает программа

Система государственной поддержки, которая предусматривает выделение государством стартового образовательного капитала (далее – стартовый капитал) детям Казахстана при достижении ими возраста 5 лет для накопления средств для оплаты образовательных услуг как в Казахстане, так и за рубежом.

Одним из основных условий получения стартового каптала является наличие вклада AQYL. Halyk дает возможность открытия вклада AQYL на ребенка онлайн – через мобильное приложение и получать ежемесячное вознаграждения в размере от 13,6% до 14% (ГЭСВ) в зависимости от срока размещения вклада.

Больше не нужно посещать отделения или собирать бумажные документы – вся процедура занимает несколько минут и максимально упрощена. Для этого необходимо войти в приложение Halyk, перейти в раздел "Депозиты" и выбрать "Образовательный вклад AQYL", указать данные ребенка и открыть вклад. После открытия вклада в любое удобное время родители могут самостоятельно в приложении проверять остатки на вкладе у ребенка.

Вклад AQYL является целевым, поэтому накопленные деньги можно перевести только для оплаты обучения в университете или колледже.

Кроме того, со стороны АО "Финансовый центр" – оператора программы "Келешек", проводится активная работа по подписанию меморандума с учебными заведениями Казахстана в части предоставления скидок за обучение для вкладчиков AQYL.

На текущий момент достигнута договоренность с тремя вузами Казахстана, готовых предоставлять скидку вкладчикам AQYL, среди них Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева и Coventry University Kazakhstan. Ожидается, что данный список будет пополняться, а соответствующая информация – обновляться и размещаться на сайте АО "Финансовый центр".

Выплата стартового капитала осуществляется один раз путем перевода на открытый вклад ребенка AQYL при достижении им 5 лет.

Стандартная выплата составляет 60 МРП, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 120 МРП.

Стартовый капитал будет зачислен до 31 августа календарного года детям, которым исполнилось 5 лет в период с 1 января до 30 июня либо до 28 февраля следующего года, а также детям, которым исполнилось 5 лет в период с 1 июля до 31 декабря. Дети, которым уже исполнилось шесть и старше не могут участвовать в программе.

Для сохранения на вкладе стартового капитала родителям необходимо ежегодно пополнять вклад на сумму не менее 24 МРП, а для приоритетной категории – 12 МРП.

Ежегодное пополнение вклада необходимо осуществлять до достижения ребенком 18 лет либо до его зачисления в учебное заведение. Если вкладчик относится к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, то он освобождается от обязательного внесения ежегодного взноса. Если вклад не будет пополнен на сумму ежегодного взноса, то полученный стартовый капитал будет возвращен в бюджет.

При этом вклад будет функционировать и далее, и на него продолжат поступать другие выплаты:

премия от государства (выплачивается ежегодно в размере 5-7% от суммы накоплений);

выплаты целевых накоплений из Нацфонда при достижении 18 лет;

ежемесячное вознаграждения Банка.

Сколько можно накопить на вкладе AQYL с учетом всех выплат

К примеру: вклад AQYL открыт сумму 15 000 тенге. На вклад зачислена сумма стартового капитала в размере 235 920 тенге. Каждый год вклад пополняется на 100 000 тенге. При достижении ребенком 18 лет на вкладе накопится сумма около 7 000 000 тенге с учетом вознаграждения Банка и премии государства.