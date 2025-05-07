Семейчане собрались посмотреть военный парад в Астане
Фото: акимат области Абай
Сегодня, 7 мая, на площади Қазақ елі в Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.
Фото: акимат области Абай
Семейчане собрались на городском Арбате в областном центре, чтобы посмотреть военный парад.
Фото: акимат области Абай
Ветераны, депутаты областного маслихата, представители политических партий, гражданского общества и молодежь собрались у LED-экрана.
Фото: акимат области Абай
Фото: акимат области Абай
Отметим, что для участия в военном параде в столице отправилась делегация из области Абай в составе 16 человек. В их числе ветераны труда и тыла.
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