Семейчане собрались посмотреть военный парад в Астане

Сегодня, 7 мая, на площади Қазақ елі в Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат области Абай

Семейчане собрались на городском Арбате в областном центре, чтобы посмотреть военный парад.

Фото: акимат области Абай

Ветераны, депутаты областного маслихата, представители политических партий, гражданского общества и молодежь собрались у LED-экрана.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Отметим, что для участия в военном параде в столице отправилась делегация из области Абай в составе 16 человек. В их числе ветераны труда и тыла.