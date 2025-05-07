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Общество

Семейчане собрались посмотреть военный парад в Астане

парад, трансляция , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:00 Фото: акимат области Абай
Сегодня, 7 мая, на площади Қазақ елі в Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат области Абай

Семейчане собрались на городском Арбате в областном центре, чтобы посмотреть военный парад.

Фото: акимат области Абай

Ветераны, депутаты областного маслихата, представители политических партий, гражданского общества и молодежь собрались у LED-экрана.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Отметим, что для участия в военном параде в столице отправилась делегация из области Абай в составе 16 человек. В их числе ветераны труда и тыла.

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Андрей Дюсупов
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