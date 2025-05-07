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События

Флаг Казахстана и Знамя Победы торжественно вынесли на параде в Астане

Флаг Казахстана и Знамя Победы торжественно вынесли на параде в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:15 Фото: akorda.kz
В Астане 7 мая 2025 года, в День защитника Отечества, на военном параде, посвященном 80-летию Великой Победы, группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан торжественно вынесла на площадь Государственный флаг и Знамя Победы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента.

"Красное Знамя Победы – копия флага, который 80 лет назад был водружен над рейхстагом нашим прославленным соотечественником Рахимжаном Кошкарбаевым и его фронтовым товарищем Григорием Булатовым. В годы Великой Отечественной войны казахстанские солдаты отважно сражались в самых кровопролитных сражениях, демонстрируя исключительное мужество", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

30 апреля 1945 года казахский герой Рахимжан Кошкарбаев поднял Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. За этот бессмертный подвиг Кошкарбаев был удостоен ордена Боевого Красного Знамени. А 7 мая 1999 года Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание "Халық қаһарманы".

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Трансляцию масштабного военного парада в честь 80-летия Великой Победы в Астане можете посмотреть здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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