7 мая в Астане пройдет Военный парад к 80-летию Великой Победы

7 мая в Астане на площади "Қазақ елі" пройдет Военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в торжественном мероприятии примет участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в нашей стране.

Трансляция парада начнется в 10.45 в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram.

В связи с этим сегодня на некоторых улицах введут временные ограничения.